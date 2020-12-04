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«Ницца» решила уволить Виейра

04 Декабря 2020, 10:13,

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Руководство «Ниццы» приняло решение расстаться с главным тренером команды Патриком Виейра. Об этом информирует издание RMC Sport.

Как сообщает источник, это решение было принято после очередного неудачного матча команды в групповом этапе Лиги Европы. В пятом туре «Ницца» потерпела поражение от леверкузенского «Байера» со счетом 2:3.

В Лиге Европы «Ницца» набрала всего три очка в пяти турах и занимает третью строчку в группе С, потеряв шансы на выход в плей-офф.

В чемпионате Франции команда под руководством Патрика Виейра набрала 17 баллов и занимает лишь 11-е место в турнирной таблице.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Ницца, Патрик Виейра
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