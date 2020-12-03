​Паредес: «В «ПСЖ» примем Месси с распростёртыми объятиями»

Полузащитник «ПСЖ» Леандро Паредес высказался по поводу возможного перехода в клуб нападающего Лионеля Месси.

«Месси в «ПСЖ»? Надеюсь, что да, мы все хотим, чтобы он приехал. Но решение будет принимать он сам.

Как я уже говорил, я надеюсь, что Лео примет лучшее решение. Если это будет «ПСЖ», то мы примем его с распростёртыми объятиями.

У нас невероятный состав, хорошие футболисты и хорошие люди», - сказал Паредес в интервью ESPN.

Действующий контракт Лионеля Месси с «Барселоной» рассчитан до конца текущего сезона. Прошлым летом аргентинец пытался сменить клубную прописку, но тогдашнее руководство не пошло футболисту навстречу.