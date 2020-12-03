​Головин тренируется в общей группе «Монако»

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03 Декабря 2020, 15:47,
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Пресс-служба «Монако» опубликовала видео с тренировки команды. Из него следует, что российский полузащитник Александр Головин тренируется в общей группе.
Перед воскресным матчем чемпионата Франции против «Нима» «Монако» сообщал, что Головин находится на финальной стадии работы по восстановительной программе. Александр получил повреждение ещё в конце августа в поединке против «Метца».
Головин пропустил всю осень, но теперь, похоже, готов вернуться на футбольное поле. Ближайший матч Лиги 1 монегаски проведут в воскресенье, шестого декабря, против «Лилля» на поле соперника.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Монако, Александр Головин