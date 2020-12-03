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​Головин тренируется в общей группе «Монако»

03 Декабря 2020, 15:47,

twitter.com

Пресс-служба «Монако» опубликовала видео с тренировки команды. Из него следует, что российский полузащитник Александр Головин тренируется в общей группе.

Перед воскресным матчем чемпионата Франции против «Нима» «Монако» сообщал, что Головин находится на финальной стадии работы по восстановительной программе. Александр получил повреждение ещё в конце августа в поединке против «Метца».

Головин пропустил всю осень, но теперь, похоже, готов вернуться на футбольное поле. Ближайший матч Лиги 1 монегаски проведут в воскресенье, шестого декабря, против «Лилля» на поле соперника.   
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Монако, Александр Головин
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