​Головин тренируется в общей группе «Монако»

Пресс-служба «Монако» опубликовала видео с тренировки команды. Из него следует, что российский полузащитник Александр Головин тренируется в общей группе.

Перед воскресным матчем чемпионата Франции против «Нима» «Монако» сообщал, что Головин находится на финальной стадии работы по восстановительной программе. Александр получил повреждение ещё в конце августа в поединке против «Метца».

Головин пропустил всю осень, но теперь, похоже, готов вернуться на футбольное поле. Ближайший матч Лиги 1 монегаски проведут в воскресенье, шестого декабря, против «Лилля» на поле соперника.