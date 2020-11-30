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Ауа: «Я просто не понимаю, как я могу быть несчастным в своём родном городе и клубе?»

30 Ноября 2020, 21:33,

twitter.com

Хавбек «Лиона» Уссем Ауа в очередной раз опроверг слухи о том, что он разочарован тем, что его переход в большие европейские клубы в летнее трансферное окно сорвался.

«Я просто не понимаю, как я могу быть несчастным в своём родном городе и клубе? Я счастлив быть здесь, я решил остаться в «Лионе» и наслаждаюсь каждым днём, который провожу здесь. Всё, что я хочу, это вернуть клуб на своем место вместе с партнёрами по команде. Повторюсь, что я очень рад выступать за «Лион», у нас серьезные амбиции на этот сезон», - цитирует Ауа RMC.

Трансферная стоимость 22-летнего француза оценивается в 50 миллионов евро.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Лион, Уссем Ауа
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