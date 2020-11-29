Чемпионат Франции. 1 лига 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Фанаты заблокировали автобус «Марселя» перед матчем с «Нантом»

29 Ноября 2020, 20:57,

Global Look Press

Болельщики «Марселя» недовольны результатами клуба.

Как сообщает Telefoot, вчера, 28 ноября, фанаты заблокировали автобус французского клуба, чтобы лично поговорить с футболистами перед матчем с «Нантом». К болельщикам вышли три футболиста – голкипер Стив Манданда, защитник Альваро Гонсалес и нападающий Флорьян Товен, а также главный тренер клуба Андре Виллаш-Боаш.

Отметим, что «Марсель» одержал победу над «Нантом» со счётом (3:1) и расположился на шестой строчке в турнирной таблице чемпионата Франции.

Болельщики недовольны неудовлетворительными результатами «Марселя» в Лиге чемпионов. После четырёх туров у французского ноль очков и ноль забитых голов.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Марсель
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
«Зенит» без шансов разбит в Италии, концовку матча «Лацио» доиграл резервом
«Зенит» без шансов разбит в Италии, концовку матча «Лацио» доиграл резервом
​Умер Диего Марадона
​Умер Диего Марадона
«Реал» проиграл «Алавесу» после «привоза» Куртуа
«Реал» проиграл «Алавесу» после «привоза» Куртуа
«Ювентус» не смог дожать «Беневенто»
«Ювентус» не смог дожать «Беневенто»
«Ливерпуль» не заметил проблем с составом, смял «Лестер» и догнал «Тоттенхэм» Моуринью
«Ливерпуль» не заметил проблем с составом, смял «Лестер» и догнал «Тоттенхэм» Моуринью


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 5000 Обзор Играть
3 Бонус: 500 Обзор Играть
4 Бонус: 10000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 19500 Обзор Играть
7 Бонус: 1000 Обзор Играть
8 Бонус: 500 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола