Фанаты заблокировали автобус «Марселя» перед матчем с «Нантом»

Болельщики «Марселя» недовольны результатами клуба.

Как сообщает Telefoot, вчера, 28 ноября, фанаты заблокировали автобус французского клуба, чтобы лично поговорить с футболистами перед матчем с «Нантом». К болельщикам вышли три футболиста – голкипер Стив Манданда, защитник Альваро Гонсалес и нападающий Флорьян Товен, а также главный тренер клуба Андре Виллаш-Боаш.

Отметим, что «Марсель» одержал победу над «Нантом» со счётом (3:1) и расположился на шестой строчке в турнирной таблице чемпионата Франции.

Болельщики недовольны неудовлетворительными результатами «Марселя» в Лиге чемпионов. После четырёх туров у французского ноль очков и ноль забитых голов.