«Монако» без Головина разгромил «Ним», победы в активе «Монпелье», «Бреста» и «Анже»

В 12-м туре чемпионата Франции «Монако» играл с «Нимом» и устроил ему разгром, получив лишнего игрока на 69-й минуте. Монегаски в большинстве забили еще дважды - 3:0. Александр Головин продолжает готовиться к дебюту в этом сезоне.

По три очка в гостях набрали «Монпелье», «Брест» и «Анже».