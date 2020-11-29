«Монако» без Головина разгромил «Ним», победы в активе «Монпелье», «Бреста» и «Анже»

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29 Ноября 2020, 19:22,
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В 12-м туре чемпионата Франции «Монако» играл с «Нимом» и устроил ему разгром, получив лишнего игрока на 69-й минуте. Монегаски в большинстве забили еще дважды - 3:0. Александр Головин продолжает готовиться к дебюту в этом сезоне.
По три очка в гостях набрали «Монпелье», «Брест» и «Анже».
Протокол игры
|(1:0) Диоп Софьян 19'
|(2:0) Желсон Мартиньш 75'
|(3:0) Фолланд Кевин 77'
Манноне Вито • Агилар Рубен • Дисаси Аксель • Бадиашиле Бенуа • Кайо Энрике • Фофана Юссуф 83' 85' ( Матазо Элио ( 85') • Чуамени Орельен • Диоп Софьян 83' ( Йоветич Стеван ( 83') • Фабрегас Сеск 61' ( Бен-Йеддер Виссам ( 61') • Желсон Мартиньш 80' ( Балло-Туре Фоде ( 80') • Фолланд Кевин 80' ( Пеллегри Пьетро ( 80')
Запасные: Маецки Радослав • Марипан Гильермо • Геббельс Виллем • Матсима Крислен
Рейне Батист • Бюрнер Патрик • Ландре Лоик • Мартинеc Пабло 80' ( Мигель Флориан ( 80') • Пакье Гаэтан • Фомба Ламин 46' ( Элиассон Никлас ( 46') • Кубас Андрес • До Лука • 69'Ферхат Зинедин • Денкей Кевин 4' 45' ( Дулевич Харис ( 45') • Рипар Рено
Запасные: Бенрау Яссин • Назих Амджад • Коне Мусса II • Ру Нолан • Ахлинви Маттео • Алакуш Софьян
29 ноября. Стадион "Луи II".
Протокол игры
|79' Шкулетич Петар (0:1)
Нарди Поль • Эрго Жером • Лапорт Жульен • 48'Гравильон Эндрю • Ле Гофф Венсан • Чалоба Трево 82' ( Моффи Теремас ( 82') • Абергель Лоран • Ле Фе Энцо 52' 82' ( Диарра Стефан ( 82') • Буасгар Кентен 72' ( Лорьенте Арман ( 72') • Висса Йоан 72' ( Лемуан Фабьен ( 72') • Грбич Адриан 61' ( Амель Пьер-Ив ( 61')
Запасные: Дрейер Маттье • Фонтен Тома • Марво Сильвен • Уоджа Франклин
Омлин Йонас • Самбья Саломон • Мендеш Педру II • Конгре Даниэль • Ристич Михайло 68' ( Ойонго Амбруаз ( 68') • Саванье Тежи • 90'Ферри Жордан • Молле Флоран 78' ( Долли Киган ( 78') • Лаборд Гаэтан 78' ( Шкулетич Петар ( 78') • Делор Анди 88' ( Илтон Виторино ( 88') • Мавидиди Стефи 67' ( Юн Ил-Лок ( 67')
Запасные: Коцца Николя • Суке Арно • Берто Димитри • Шотар Жорис
29 ноября. Стадион "Стад де Мустуар".
Протокол игры
|12' Кардона Ирвин (0:1)
|64' Кардона Ирвин (0:2)
Укидья Александр • 31'Сентонз Фабьен • 66'Бронн Дилан • Бойе Джон • Делен Тома • Фофана Мамаду 55' ( Сарр Пап ( 55') • Ангбан Викторьен 73' ( Мазиз Юссеф ( 73') • Гуйе Ламин 56' ( Эмброуз Тьерри ( 56') • Булая Фарид • Вагнер да Силва • Нгетт Опа 82' ( Лейя-Исека Аарон ( 82')
Запасные: Траоре Адама VII • Яд Папа Ндиага • Кайяр Марк-Орель • Траоре Бубакар • Куяте Кики
Ларсонне Готье • Пьер-Габриэль Ронаэль • Дюверн Жан-Кевин • Шардонне Брендан • Перро Ромен • Февр Ромен 90' ( Шарбонье Гаэтан ( 90') • Белькебла Арис • Ласне Пол • Онора Франк 81' ( Батоккьо Кристиан ( 81') • Кардона Ирвин 54' 81' ( Ле Дуарон Жереми ( 81') • Мунье Стив
Запасные: Сибуа Себастьен • Тавареш Эриберту • Эрей Кристоф • Маньетти Уго • Фоссурье Жюльен • Бааль Людовик
29 ноября. Стадион "Сэн-Сэнфорьен" (Мец).
Протокол игры
|22' Лаж Матиас (0:1)
|(1:1) Мюинга Арно 34'
|49' Баокен Стефан (1:2)
|90' Капелле Пьеррик (1:3)
Лека Жан-Луи • Гради Жонатан • Баде Луак • Медина Факундо 25' 53' ( Силла Иссиага ( 53') • Клаусс Джонатан • Дукуре Шейк • Фофана Секо 75' ( Маурисио Тони ( 75') • Айдара Массадио 62' ( Жан Корентин ( 62') • Какута Гаэль 75' ( Банса Саймон ( 75') • Сотока Флорьян • 83'Мюинга Арно 63' ( Ганаго Игнатиус ( 63')
Запасные: Каюзак Янник • Фариньес Вилькер • Мишлен Клеман • Фортес Стивен
Бернардони Поль • Манко Венсан • 52'Траоре Исмаэль • 65'Томас Ромен • Думбия Сулейман • Мангани Томас 78' ( Капелле Пьеррик ( 78') • Амаду Ибрагим • Кабо Джимми 68' ( Дьони Луа ( 68') • Фюльжини Анжело 86' ( Бобишон Антонен ( 86') • Лаж Матиас 79' ( Эль-Мелали Фарид ( 79') • Баокен Стефан 68' ( Буфаль Софьян ( 68')
Запасные: Павлович Матео • Бютель Людовик • Кулибали Лассана • Чо Мохамед-Али
29 ноября. Стадион "Боллар-Делелис" (Ланс).
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Монако, Монпелье, Брест, Анже, Ним