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«Монако» без Головина разгромил «Ним», победы в активе «Монпелье», «Бреста» и «Анже»

29 Ноября 2020, 19:22,


В 12-м туре чемпионата Франции «Монако» играл с «Нимом» и устроил ему разгром, получив лишнего игрока на 69-й минуте. Монегаски в большинстве забили еще дважды - 3:0. Александр Головин продолжает готовиться к дебюту в этом сезоне.

По три очка в гостях набрали «Монпелье», «Брест» и «Анже».

Протокол игры  
Монако 3:0 Ним
(1:0) Диоп Софьян 19'    
(2:0) Желсон Мартиньш 75'    
(3:0) Фолланд Кевин 77'    
Манноне Вито Агилар Рубен Дисаси Аксель Бадиашиле Бенуа Кайо Энрике Фофана Юссуф   83'   85' (Матазо Элио (   85') Чуамени Орельен Диоп Софьян   83' (Йоветич Стеван (   83') Фабрегас Сеск   61' (Бен-Йеддер Виссам (   61') Желсон Мартиньш   80' (Балло-Туре Фоде (   80') Фолланд Кевин   80' (Пеллегри Пьетро (   80')
Запасные: Маецки Радослав Марипан Гильермо Геббельс Виллем Матсима Крислен
Рейне Батист Бюрнер Патрик Ландре Лоик Мартинеc Пабло   80' (Мигель Флориан (   80') Пакье Гаэтан Фомба Ламин   46' (Элиассон Никлас (   46') Кубас Андрес До Лука   69' Ферхат Зинедин Денкей Кевин   4'   45' (Дулевич Харис (   45') Рипар Рено
Запасные: Бенрау Яссин Назих Амджад Коне Мусса II Ру Нолан Ахлинви Маттео Алакуш Софьян
29 ноября. Стадион "Луи II".
Протокол игры  
Лорьян 0:1 Монпелье
    79' Шкулетич Петар (0:1)
Нарди Поль Эрго Жером Лапорт Жульен   48' Гравильон Эндрю Ле Гофф Венсан Чалоба Трево   82' (Моффи Теремас (   82') Абергель Лоран Ле Фе Энцо   52'   82' (Диарра Стефан (   82') Буасгар Кентен   72' (Лорьенте Арман (   72') Висса Йоан   72' (Лемуан Фабьен (   72') Грбич Адриан   61' (Амель Пьер-Ив (   61')
Запасные: Дрейер Маттье Фонтен Тома Марво Сильвен Уоджа Франклин
Омлин Йонас Самбья Саломон Мендеш Педру II Конгре Даниэль Ристич Михайло   68' (Ойонго Амбруаз (   68') Саванье Тежи   90' Ферри Жордан Молле Флоран   78' (Долли Киган (   78') Лаборд Гаэтан   78' (Шкулетич Петар (   78') Делор Анди   88' (Илтон Виторино (   88') Мавидиди Стефи   67' (Юн Ил-Лок (   67')
Запасные: Коцца Николя Суке Арно Берто Димитри Шотар Жорис
29 ноября. Стадион "Стад де Мустуар".
Протокол игры  
Метц 0:2 Брест
    12' Кардона Ирвин (0:1)
    64' Кардона Ирвин (0:2)
Укидья Александр   31' Сентонз Фабьен   66' Бронн Дилан Бойе Джон Делен Тома Фофана Мамаду   55' (Сарр Пап (   55') Ангбан Викторьен   73' (Мазиз Юссеф (   73') Гуйе Ламин   56' (Эмброуз Тьерри (   56') Булая Фарид Вагнер да Силва Нгетт Опа   82' (Лейя-Исека Аарон (   82')
Запасные: Траоре Адама VII Яд Папа Ндиага Кайяр Марк-Орель Траоре Бубакар Куяте Кики
Ларсонне Готье Пьер-Габриэль Ронаэль Дюверн Жан-Кевин Шардонне Брендан Перро Ромен Февр Ромен   90' (Шарбонье Гаэтан (   90') Белькебла Арис Ласне Пол Онора Франк   81' (Батоккьо Кристиан (   81') Кардона Ирвин   54'   81' (Ле Дуарон Жереми (   81') Мунье Стив
Запасные: Сибуа Себастьен Тавареш Эриберту Эрей Кристоф Маньетти Уго Фоссурье Жюльен Бааль Людовик
29 ноября. Стадион "Сэн-Сэнфорьен" (Мец).
Протокол игры  
Ланс 1:3 Анже
    22' Лаж Матиас (0:1)
(1:1) Мюинга Арно 34'    
    49' Баокен Стефан (1:2)
    90' Капелле Пьеррик (1:3)
Лека Жан-Луи Гради Жонатан Баде Луак Медина Факундо   25'   53' (Силла Иссиага (   53') Клаусс Джонатан Дукуре Шейк Фофана Секо   75' (Маурисио Тони (   75') Айдара Массадио   62' (Жан Корентин (   62') Какута Гаэль   75' (Банса Саймон (   75') Сотока Флорьян   83' Мюинга Арно   63' (Ганаго Игнатиус (   63')
Запасные: Каюзак Янник Фариньес Вилькер Мишлен Клеман Фортес Стивен
Бернардони Поль Манко Венсан   52' Траоре Исмаэль   65' Томас Ромен Думбия Сулейман Мангани Томас   78' (Капелле Пьеррик (   78') Амаду Ибрагим Кабо Джимми   68' (Дьони Луа (   68') Фюльжини Анжело   86' (Бобишон Антонен (   86') Лаж Матиас   79' (Эль-Мелали Фарид (   79') Баокен Стефан   68' (Буфаль Софьян (   68')
Запасные: Павлович Матео Бютель Людовик Кулибали Лассана Чо Мохамед-Али
29 ноября. Стадион "Боллар-Делелис" (Ланс).
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Монако, Монпелье, Брест, Анже, Ним
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