«Лион» в большинствее разгромил «Реймс»

«Лион» продолжает преследовать «ПСЖ» в чемпионате Франции. В 12-м туре «ткачи» играли против «Реймса» и победили со счетом 3:0. Во многом им помогло удаление Морету Кассама на 33-й минуте. А голы на счету Карла Токо Экамби, Бруно Моуры и Мусса Дембеле.

«Лион» вышел на второе место с 23 очками в двух баллах от «ПСЖ».