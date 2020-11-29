«Лион» в большинствее разгромил «Реймс»

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29 Ноября 2020, 17:02,
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«Лион» продолжает преследовать «ПСЖ» в чемпионате Франции. В 12-м туре «ткачи» играли против «Реймса» и победили со счетом 3:0. Во многом им помогло удаление Морету Кассама на 33-й минуте. А голы на счету Карла Токо Экамби, Бруно Моуры и Мусса Дембеле.
«Лион» вышел на второе место с 23 очками в двух баллах от «ПСЖ».
Протокол игры
|(1:0) Экамби Карл Токо 22'
|(2:0) Бруно Моура 49'
|(3:0) Дембеле Мусса II 66'
Лопеш Антони • Дюбуа Лео • Фильо Марсело 71' ( Шерки Райан ( 71') • Денайер Джейсон • Корне Максвелл 62' 72' ( Де Шильо Маттиа ( 72') • Бруно Моура 82' ( Какере Максанс ( 82') • Мендес Тьяго • Пакета Лукас • Кадевере Тино 61' ( Дембеле Мусса II ( 61' ) • 82'Депай Мемфис 71' ( Диоманде Синали ( 71') • Экамби Карл Токо
Запасные: Бар Мельвен • Поллерсбек Юлиан • Бенламри Джамеледдин • Лукас Жан
Райкович Предраг • Фокет Томас • Фас Ваут • Абдельамид Юнис • Конан Гислен • Кафаро Матьё 72' ( Драмме Муамаду ( 72') • Манетси Маршал • Кассама Морету • 33'Думбия Мусса 55' ( Мбюкю Натанаэль ( 55') • Диа Булайе 55' ( Зенели Арбер ( 55') • Туре Эль Билал 14' 72' ( Сирхейс Кай ( 72')
Запасные: Диуф Йеванн • Де Смет Тибо • Экитик Юго • Кутеса Дерек • Марешиц Дарио
29 ноября. Стадион "Гроупама Арена".
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Лион, Реймс