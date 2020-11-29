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«Лион» в большинствее разгромил «Реймс»

29 Ноября 2020, 17:02,

Евро-Футбол.Ру

«Лион» продолжает преследовать «ПСЖ» в чемпионате Франции. В 12-м туре «ткачи» играли против «Реймса» и победили со счетом 3:0. Во многом им помогло удаление Морету Кассама на 33-й минуте. А голы на счету Карла Токо Экамби, Бруно Моуры и Мусса Дембеле.

«Лион» вышел на второе место с 23 очками в двух баллах от «ПСЖ».

Протокол игры  
Лион 3:0 Реймс
(1:0) Экамби Карл Токо 22'    
(2:0) Бруно Моура 49'    
(3:0) Дембеле Мусса II 66'    
Лопеш Антони Дюбуа Лео Фильо Марсело   71' (Шерки Райан (   71') Денайер Джейсон Корне Максвелл   62'   72' (Де Шильо Маттиа (   72') Бруно Моура   82' (Какере Максанс (   82') Мендес Тьяго Пакета Лукас Кадевере Тино   61' (Дембеле Мусса II (   61'   82') Депай Мемфис   71' (Диоманде Синали (   71') Экамби Карл Токо
Запасные: Бар Мельвен Поллерсбек Юлиан Бенламри Джамеледдин Лукас Жан
Райкович Предраг Фокет Томас Фас Ваут Абдельамид Юнис Конан Гислен Кафаро Матьё   72' (Драмме Муамаду (   72') Манетси Маршал Кассама Морету   33' Думбия Мусса   55' (Мбюкю Натанаэль (   55') Диа Булайе   55' (Зенели Арбер (   55') Туре Эль Билал   14'   72' (Сирхейс Кай (   72')
Запасные: Диуф Йеванн Де Смет Тибо Экитик Юго Кутеса Дерек Марешиц Дарио
29 ноября. Стадион "Гроупама Арена".

 
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Лион, Реймс
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