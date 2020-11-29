​Аллегри – первый претендент на замену Тухелю

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29 Ноября 2020, 11:33,
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«ПСЖ» может задуматься над сменой главного тренера, если команда не выйдет в плей-офф Лиги чемпионов.
Как сообщает Le10Sport, спортивный директор парижского клуба Леонардо считает первым претендентом на смену Тухелю итальянца Массимилиано Аллегри, находящегося без работы уже полтора года.
Ранее Аллегри активно связывали с «Интером», однако владелец миланского клуба Стивен Чжан недавно выразил уверенность в Антонио Конте. Более того, миланский клуб не имеет финансовых ресурсов для приглашения на тренерский мостик Аллегри.
В среду «ПСЖ» проведёт ключевой матч Лиги чемпионов против «Манчестер Юнайтед» на выезде.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: ПСЖ, Массимилиано Аллегри, Томас Тухель