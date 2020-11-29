Неймар побил рекорд Ибрагимовича в «ПСЖ»

В субботу вечером «ПСЖ» в чемпионате Франции принимает «Бордо». Гости забили первыми, но парижане ещё в первом тайме смогли ответить двумя результативными ударами. Один из этих ударов нанёс Неймар.

Для Неймара этот гол стал 50-м за «ПСЖ» в Лиге 1. Чтобы достичь этой отметки, бразильцу понадобилось 58 матчей. Неймар смог побить рекорд Златана Ибрагимовича, наколотившего за «ПСЖ» 50 голов в чемпионате Франции за 59 игр.

Рекордом Лиги 1 является показатель Гуннара Андерссона. В пятидесятых годах прошлого столетия он забил 50 голов за «Марсель» в чемпионате Франции в 53 стартовых играх.