​«Монако» сообщил о состоянии Головина

Полузащитник «Монако» Александр Головин не попал в заявку на воскресный матч команды против «Нима». Как сообщается на официальном сайте клуба, российский футболист находится на финальном этапе тренировочного процесса по восстановительной программе.

Напомним, Головин получил травму ещё в конце августа, когда «Монако» играл против «Метца». В этом чемпионате Александр провёл только два матча, в которых отметился одной результативной передачей.

Пропуск игры с «Нимом» означает, что Головин из-за травмы пропустит целую осень. Возможно, россиянин сможет вернуться на поле в игре против «Лилля», которая пройдёт шестого декабря.