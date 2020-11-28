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​«Монако» сообщил о состоянии Головина

28 Ноября 2020, 23:29,

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Полузащитник «Монако» Александр Головин не попал в заявку на воскресный матч команды против «Нима». Как сообщается на официальном сайте клуба, российский футболист находится на финальном этапе тренировочного процесса по восстановительной программе.

Напомним, Головин получил травму ещё в конце августа, когда «Монако» играл против «Метца». В этом чемпионате Александр провёл только два матча, в которых отметился одной результативной передачей.

Пропуск игры с «Нимом» означает, что Головин из-за травмы пропустит целую осень. Возможно, россиянин сможет вернуться на поле в игре против «Лилля», которая пройдёт шестого декабря.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Монако, Александр Головин
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