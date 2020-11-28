«Нант» опубликовал рисунок встречи Салы и Марадоны на небесах

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28 Ноября 2020, 09:45,
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Французский «Нант» разместил в своем официальном «Твиттере» рисунок одного художника. На рисунке изображена встреча на небесах аргентинского нападающего Эмилиано Салы и легенды мирового футбола Диего Армандо Марадоны.
Напомним, что Эмилиано погиб зимой 2019-го года в результате крушения самолета. Его тело обнаружила поисковая группа на дне Ла-Манша.
О смерти Марадоны стало известно в среду, 25-го ноября. Легендарный аргентинский футболист скончался в своем доме из-за острого отека легких, который был вызван хронической сердечной недостаточностью. Из жизни Марадона ушел в возрасте 60 лет.
November 27, 2020
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Диего Марадона, Нант, Эмилиано Сала