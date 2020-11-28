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«Нант» опубликовал рисунок встречи Салы и Марадоны на небесах

28 Ноября 2020, 09:45,

Global Look Press

Французский «Нант» разместил в своем официальном «Твиттере» рисунок одного художника. На рисунке изображена встреча на небесах аргентинского нападающего Эмилиано Салы и легенды мирового футбола Диего Армандо Марадоны.

Напомним, что Эмилиано погиб зимой 2019-го года в результате крушения самолета. Его тело обнаружила поисковая группа на дне Ла-Манша.

О смерти Марадоны стало известно в среду, 25-го ноября. Легендарный аргентинский футболист скончался в своем доме из-за острого отека легких, который был вызван хронической сердечной недостаточностью. Из жизни Марадона ушел в возрасте 60 лет.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Диего Марадона, Нант, Эмилиано Сала
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