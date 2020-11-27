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Ди Мария недоволен действиями тренерского штаба «ПСЖ»

27 Ноября 2020, 23:37,

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Атакующий полузащитник «ПСЖ» Анхель ди Мария недоволен своим положение в клубе.

Как сообщает RMC, аргентинец считает, что тренерский штаб никогда не заменит Мбаппе и Неймара на скамейку запасных, даже если он играет гораздо лучше, чем они.

32-летний футболист сыграл десять матчей за «ПСЖ» во всех турнирах, но до конца сыграл лишь четыре из них. Эта ситуация доставляет дискомфорт аргентинскому полузащитнику.

Контракт Анхеля с французским клубом рассчитан до конца нынешнего сезона, в СМИ неоднократно появлялись слухи, что стороны с большой долей вероятности продлят действующее соглашение.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: ПСЖ, Анхель Ди Мария
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