Ди Мария недоволен действиями тренерского штаба «ПСЖ»

Атакующий полузащитник «ПСЖ» Анхель ди Мария недоволен своим положение в клубе.

Как сообщает RMC, аргентинец считает, что тренерский штаб никогда не заменит Мбаппе и Неймара на скамейку запасных, даже если он играет гораздо лучше, чем они.

32-летний футболист сыграл десять матчей за «ПСЖ» во всех турнирах, но до конца сыграл лишь четыре из них. Эта ситуация доставляет дискомфорт аргентинскому полузащитнику.

Контракт Анхеля с французским клубом рассчитан до конца нынешнего сезона, в СМИ неоднократно появлялись слухи, что стороны с большой долей вероятности продлят действующее соглашение.