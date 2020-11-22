Рафинья: «В «ПСЖ» я увидел более зрелого Неймара»

Полузащитник Рафинья рассказал о том, как за последние годы изменился нападающий Неймар. Ранее бразильцы вместе выступали за «Барселону», а теперь – за «ПСЖ».

«В «ПСЖ» я увидел более зрелого Неймара, чем в «Барселоне». Он является футболистом мирового уровня, одним из лучших в мире. Играть рядом с Неймаром» - большая честь», - сказал Рафинья Telefoot.

Трансфер Неймара из «Барселоны» в «ПСЖ», который был совершён три года назад, остаётся рекордным для мирового футбола. Парижский клуб заплатил каталонцам за бразильского форварда 222 миллиона евро.