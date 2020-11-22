Чемпионат Франции. 1 лига 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Рафинья: «В «ПСЖ» я увидел более зрелого Неймара»

22 Ноября 2020, 16:42,

Instagram

Полузащитник Рафинья рассказал о том, как за последние годы изменился нападающий Неймар. Ранее бразильцы вместе выступали за «Барселону», а теперь – за «ПСЖ».

«В «ПСЖ» я увидел более зрелого Неймара, чем в «Барселоне». Он является футболистом мирового уровня, одним из лучших в мире. Играть рядом с Неймаром» - большая честь», - сказал Рафинья Telefoot.

Трансфер Неймара из «Барселоны» в «ПСЖ», который был совершён три года назад, остаётся рекордным для мирового футбола. Парижский клуб заплатил каталонцам за бразильского форварда 222 миллиона евро.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: ПСЖ, Неймар, Рафинья
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
В отставку? Сборная России унижена резервистами Сербии
В отставку? Сборная России унижена резервистами Сербии
Спорные решения польского арбитра погубили сборную России в Турции
Спорные решения польского арбитра погубили сборную России в Турции
Теннис в Севилье: Испания унизила Германию, полузащитник «Сити» оформил хет-трик
Теннис в Севилье: Испания унизила Германию, полузащитник «Сити» оформил хет-трик
Привоз Тер Штегена: Симеоне впервые обыграл «Барселону» в Примере у руля «Атлетико»
Привоз Тер Штегена: Симеоне впервые обыграл «Барселону» в Примере у руля «Атлетико»
Матч Швейцария - Украина отменён
Матч Швейцария - Украина отменён
Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 5000 Обзор Играть
3 Бонус: 500 Обзор Играть
4 Бонус: 10000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 19500 Обзор Играть
7 Бонус: 1000 Обзор Играть
8 Бонус: 500 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола