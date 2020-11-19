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Президент «Нанта» получил длительную дисквалификацию по итогам матча с «ПСЖ»

19 Ноября 2020, 08:49,

Евро-Футбол.Ру

Президент «Нанта» Вальдемар Кита получил длительную дисквалификацию по итогам поединка девятого тура чемпионата Франции против столичного «ПСЖ». Как информирует издание Lequipe, руководитель отстранен на четыре месяца, два из которых условно.

Согласно данным источника, Кита был наказан за яростные претензии в сторону судейской бригады.

Напомним, что встреча завершилась уверенной победой парижского гранда со счетом 3:0.

После десяти проведенных туров «ПСЖ» набрал 24 балла и уверенно лидирует в турнирной таблице Лиги 1. «Нант» с 11 очками располагается лишь на 14-й строчке.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: ПСЖ, Нант, Вальдемар Кита
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