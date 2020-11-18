Чемпионат Франции. 1 лига 2020-2021
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Эдуардо Камавинга открыт для предложений от «Ренна», несмотря на интерес от топ-клубов

18 Ноября 2020, 22:43,


Полузащитник сборной Франции Эдуардо Камавинга привлёк много внимания со стороны топ-клубов Европы благодаря своей игре в Лиге 1.

Эдуардо, похоже, готов подписать новый контракт с «Ренном», несмотря на сообщения о заинтересованности европейских тяжеловесов «Реала» и «Ювентуса», сообщает Goal.

Сообщается, что «старая синьора» готова побороться со «сливочными» за игрока, контракт которого истекает в 2022 году.

Однако Камавинга, который провёл за «Ренн» более 50 матчей с момента своего дебюта в 2018 году, заявил, что не заинтересован в достижении большого успеха на данном этапе своей карьеры.
Евро-Футбол.Ру Долгий Вадим
Теги: Ренн, Эдуард Камавинга
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