Ещё один матч «Марселя» перенесён из-за коронавируса

Очередной матч Лиги 1 с участием «Марселя» не состоится в срок. Запланированная на 21 ноября встреча 11-го тура чемпионата Франции против «Ниццы» перенесена на неопределенную дату. Причиной стала вспышка коронавируса у игроков «Ниццы», где болеют COVID-19 больше десяти футболистов.

28 октября стало известно, что по той же причине не состоится в срок поединок «Марселя» против «Ланса». Команда Андре Виллаш-Боаша провально играет в Лиге чемпионов, а в чемпионате Франции идет на втором месте по потерянным очкам. У «Ниццы» на один балл меньше, чем у «Марселя», и восьмая строчка в турнирной таблице.