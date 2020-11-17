Чемпионат Франции. 1 лига 2020-2021
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Ещё один матч «Марселя» перенесён из-за коронавируса

17 Ноября 2020, 19:48,

УЕФА

Очередной матч Лиги 1 с участием «Марселя» не состоится в срок. Запланированная на 21 ноября встреча 11-го тура чемпионата Франции против «Ниццы» перенесена на неопределенную дату. Причиной стала вспышка коронавируса у игроков «Ниццы», где болеют COVID-19 больше десяти футболистов.

28 октября стало известно, что по той же причине не состоится в срок поединок «Марселя» против «Ланса». Команда Андре Виллаш-Боаша провально играет в Лиге чемпионов, а в чемпионате Франции идет на втором месте по потерянным очкам. У «Ниццы» на один балл меньше, чем у «Марселя», и восьмая строчка в турнирной таблице.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Марсель, Ницца, коронавирус во Франции
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