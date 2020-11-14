​Фабрегас: «ВАР используют неправильно»

Известный футболист Сеск Фабрегас в интервью Daily Mail высказался по поводу использования системы ВАР.

«ВАР используется неправильно. Если внимательно рассматривать эпизод в замедленной съёмке, всё становится ещё сложнее.

Что касается игры рукой, то если вы находитесь на расстоянии одного метра, то как можно убрать руки?

Почему бы судьям не объяснять свои решения? Я хотел бы услышать, что судьи и ВАР говорят друг другу, переживая конкретный момент. Это помогло бы нам всем понимать, что они видят, и почему они увидели фол, пенальти или красную карточку.

Я бы не сказал, что ВАР испортил футбол. При правильном использовании он может стать очень хорошим инструментом для судей», - сказал Фабрегас.