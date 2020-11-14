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Мбаппе готов продлить контракт с «ПСЖ» при одном условии

14 Ноября 2020, 10:33,

Global Look Press

Форвард Килиан Мбаппе может продлить сотрудничество с французским «ПСЖ» при определенном условии, об этом рапортует издание AS.

Как сообщает источник, звездный нападающий желает, чтобы в новом контракте была указана конкретная сумма отступных. Ожидается, что клаузула 21-летнего футболиста будет приближена к 220 миллионам евро. Действующее трудовое соглашение Килиана с парижским грандом рассчитано до середины 2022-го года.

В составе «ПСЖ» Мбаппе выступает с 2017-го года. В нынешнем сезоне чемпионата Франции форвард сыграл шесть поединков, записав на свой счет семь забитых мячей и четыре результативные передачи.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: ПСЖ, Килиан Мбаппе
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