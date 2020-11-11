Новый контракт Неймара с «ПСЖ» будет рассчитан до 2025 года

Бразильский нападающий Неймар продлит контракт с «ПСЖ».

Как сообщает ESPN, стороны близки к соглашению. Новый контракт Неймара с клубом будет рассчитан до 2025 года. Зарплата одной из главных звёзд парижан останется прежней.

28-летний бразилец выступает за «ПСЖ» с августа 2017 года, а нынешнее соглашение Неймара с «ПСЖ» рассчитано до 30 июня 2022 года.

В нынешнем сезоне Неймар сыграл шесть матчей за французский клуб во всех турнирах, забил два гола и отдал четыре голевые передачи.

Стоит отметить, что на данный момент бразильский нападающий восстанавливается от травмы подколенного сухожилия.