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Новый контракт Неймара с «ПСЖ» будет рассчитан до 2025 года

11 Ноября 2020, 20:17,

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Бразильский нападающий Неймар продлит контракт с «ПСЖ».

Как сообщает ESPN, стороны близки к соглашению. Новый контракт Неймара с клубом будет рассчитан до 2025 года. Зарплата одной из главных звёзд парижан останется прежней.

28-летний бразилец выступает за «ПСЖ» с августа 2017 года, а нынешнее соглашение Неймара с «ПСЖ» рассчитано до 30 июня 2022 года.

В нынешнем сезоне Неймар сыграл шесть матчей за французский клуб во всех турнирах, забил два гола и отдал четыре голевые передачи.

Стоит отметить, что на данный момент бразильский нападающий восстанавливается от травмы подколенного сухожилия.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: ПСЖ, Неймар
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