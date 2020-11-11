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Бартез получил работу во французском клубе

11 Ноября 2020, 09:59,

Евро-Футбол.Ру

Известный в прошлом французский голкипер Фабьен Бартез, выступавший за «Марсель», «Монако» и «Манчестер Юнайтед», трудоустроился в Лиге 1. 49-летний бывший футболист подписал контракт о сотрудничестве с «Тулузой».

Бартез назначен тренером-консультантом и будет сотрудничать с клубом до завершения нынешнего сезона. В частности, Фабьен будет работать с тренером вратарей Патрисом Гараном.

«Страсть к футболу привела меня к работе консультантом. Хочу поделиться своим видением этой должности во всей ее полноте, в сотрудничестве с техперсоналом команды», - цитирует Фабьена пресс-служба клуба.

В составе сборной Франции Бартез провел 87 матчей и пропустил 49 голов.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Тулуза, Фабьен Бартез
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