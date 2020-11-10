Леонардо: «Мы никогда не хотели уволить Тухеля»

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10 Ноября 2020, 21:33,
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Спортивный директор «ПСЖ» Леонардо высказался о главном тренере клуба Томасе Тухеле.
«Мы должны поддерживать Тухеля. Во время общения с Томасом мы сказали ему, что нам не нравятся некоторые его заявления. Теперь все недопонимания улажены.
Конечно, мы постоянно обсуждаем с ним, кто выходит на поле. Ситуация понятна всем.
Иногда дискуссии становятся жаркими, такое случается, но правда заключается в том, что мы никогда не хотели уволить Тухеля. Мы не общались с другими тренерами. Такого просто не было.
Наша цель – быть вместе. У нас много мелких забот. Нам не нужно тратить энергию на что-то другое», - цитирует Леонардо Goal.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: ПСЖ, Томас Тухель, Леонардо