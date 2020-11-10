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Леонардо: «Мы никогда не хотели уволить Тухеля»

10 Ноября 2020, 21:33,

twitter.com

Спортивный директор «ПСЖ» Леонардо высказался о главном тренере клуба Томасе Тухеле.

«Мы должны поддерживать Тухеля. Во время общения с Томасом мы сказали ему, что нам не нравятся некоторые его заявления. Теперь все недопонимания улажены.

Конечно, мы постоянно обсуждаем с ним, кто выходит на поле. Ситуация понятна всем.

Иногда дискуссии становятся жаркими, такое случается, но правда заключается в том, что мы никогда не хотели уволить Тухеля. Мы не общались с другими тренерами. Такого просто не было.

Наша цель – быть вместе. У нас много мелких забот. Нам не нужно тратить энергию на что-то другое», - цитирует Леонардо Goal.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: ПСЖ, Томас Тухель, Леонардо
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