​Головин должен вернуться на поле до конца ноября

Главный врач сборной России Эдуард Безуглов дал комментарий по поводу состояния полузащитника «Монако» Александра Головина.

Напомним, Головин получил травму в конце лета в матче чемпионата Франции против «Метца». С тех пор российский футболист на поле не появлялся.

«У Головина имеется устойчивая положительная динамика. Мы всё время на связи. Планируется, что после 20 ноября, может после матча с «ПСЖ», он приступит к тренировкам с командой. Пока нельзя судить, в каком объёме. Ожидаем, что до конца ноября Саша уже сыграет», - сказал Безуглов. Видео появилось на канале сборной России в YouTube.