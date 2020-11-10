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​Головин должен вернуться на поле до конца ноября

10 Ноября 2020, 18:47,

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Главный врач сборной России Эдуард Безуглов дал комментарий по поводу состояния полузащитника «Монако» Александра Головина.

Напомним, Головин получил травму в конце лета в матче чемпионата Франции против «Метца». С тех пор российский футболист на поле не появлялся.

«У Головина имеется устойчивая положительная динамика. Мы всё время на связи. Планируется, что после 20 ноября, может после матча с «ПСЖ», он приступит к тренировкам с командой. Пока нельзя судить, в каком объёме. Ожидаем, что до конца ноября Саша уже сыграет», - сказал Безуглов. Видео появилось на канале сборной России в YouTube.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Монако, Александр Головин
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