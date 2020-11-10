​Леонардо: «Мы начали переговоры с Неймаром, Мбаппе и ди Марией»

Спортивный директор «ПСЖ» высказался по поводу ситуации с Неймаром, Килианом Мбаппе и Анхелем ди Марией. Контракты бразильца и француза истекают летом 2022 года, а контракт аргентинца – в конце текущего сезона.

«Мы начали переговоры с Неймаром, Мбаппе и ди Марией о продлении их контрактов. «ПСЖ» в этом году понёс финансовые убытки, поэтому это непросто, но мы говорим с Мбаппе и Неймаром напрямую. Есть вопрос по поводу сроков. Мы подошли к моменту, когда должны иметь более ясную ситуацию», - рассказал Леонардо в интервью пресс-службе клуба.

Леонардо добавил, что его не волнуют слухи, которые то и дело связывают Килиана Мбаппе с «Реалом».