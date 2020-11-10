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​Спортивный директор «ПСЖ»: Мы можем купить Роналду

10 Ноября 2020, 16:41,

Depositphotos

Спортивный директор «ПСЖ» Леонардо высказался по поводу возможности покупки звёздного Криштиану Роналду.

Ранее появилась информация о том, что Роналду может покинуть «Ювентус» в летнее трансферное окно.

«Можно ли попробовать подписать Роналду? Сегодня в футболе мы не знаем, что может случиться. Может быть, завтра Криштиану проснётся и скажет, что хочет поиграть в другом месте.

Кто может купить Роналду? Это ограниченный круг клубов. «ПСЖ» входит в этот круг. Обычно речь идёт о возможностях, ситуациях.

Мы готовимся к трансферному окну. У нас есть свои приоритеты, свои списки, но может случиться что-то непредвиденное», - сказал Леонардо клубному телевидению «ПСЖ».
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: ПСЖ, Криштиану Роналду, Леонардо
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Комментарии (1)
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Misha_diablo_football
11 Ноября 2020, 05:36

Там и ему место вместе с понторезом черепашкой ниндзя...

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