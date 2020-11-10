​Спортивный директор «ПСЖ»: Мы можем купить Роналду

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10 Ноября 2020, 16:41,
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Спортивный директор «ПСЖ» Леонардо высказался по поводу возможности покупки звёздного Криштиану Роналду.
Ранее появилась информация о том, что Роналду может покинуть «Ювентус» в летнее трансферное окно.
«Можно ли попробовать подписать Роналду? Сегодня в футболе мы не знаем, что может случиться. Может быть, завтра Криштиану проснётся и скажет, что хочет поиграть в другом месте.
Кто может купить Роналду? Это ограниченный круг клубов. «ПСЖ» входит в этот круг. Обычно речь идёт о возможностях, ситуациях.
Мы готовимся к трансферному окну. У нас есть свои приоритеты, свои списки, но может случиться что-то непредвиденное», - сказал Леонардо клубному телевидению «ПСЖ».
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: ПСЖ, Криштиану Роналду, Леонардо
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