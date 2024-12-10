Ямаль попал в список самых популярных спортсменов 2024 года по запросам в Google

Компания Google показала отчёт по итогам уходящего календарного года. В топ-10 самых популярных людей из мира спорта по поисковым запросам вошли три футболиста сборной Испании: третье место занял Ламин Ямаль, шестое – Нико Уильямс, а десятое – обладатель «Золотого мяча» Родри.

На первой строчке расположилась Иман Халиф, которая была обсуждаемой во время летнего олимпийского турнира по боксу. На второй позиции идёт известный в прошлом боксёр Майк Тайсон.

Напомним, что летом сборная Испании выиграла чемпионат Европы. В финале «красная фурия» обыграла Англию со счётом 2:1.