Анчелотти высказался о повышении эффективности Беллингема

В последнее время полузащитник «Реала» Джуд Беллингем стал играть лучше. В пяти последних матчах испанской Ла Лиги англичанин забил пять голов и отдал три голевых паса на партнёров. Комментарий по поводу повышения эффективности Беллингема дал главный тренер мадридской команды Карло Анчелотти.

«Лично для Беллингема мало что изменилось. Изменилась динамика команды: теперь у нас больше движения впереди, чем Беллингем пользуется. Он забивает, что важно, но его отношение осталось прежним», - сказал Анчелотти журналистам.

Во вторник «Реал» проведёт гостевой матч Лиги чемпионов против «Аталанты».