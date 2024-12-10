Анчелотти дал ответ по будущему Эндрика и Гюлера

Форвард Эндрик и полузащитник Арда Гюлер получают не так много игрового времени в «Реале». Как следствие, в прессе появляются слухи о возможном уходе молодых игроков на правах аренды. Рулевой «сливочных» Карло Анчелотти дал комментарий по поводу этих слухов.

«Эндрик остаётся здесь, как и Гюлер. Возможно, им нужно больше игрового времени, но у меня нет никаких предубеждений по отношению к кому-либо. Я просто стараюсь выставлять лучших футболистов на каждый матч, независимо от того, 18 им лет или 40. Иногда это означает, что Эндрик или Гюлер не попадают в состав. Нам нужно быть терпеливыми с молодыми игроками. Они привносят энтузиазм, но им ещё нужно учиться», - сказал Анчелотти журналистам.

Во вторник «Реал» проведёт гостевой матч Лиги чемпионов против «Аталанты».