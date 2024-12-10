Ольмо может бесплатно уйти из «Барселоны» – названо условие

Полузащитник Дани Ольмо может бесплатно покинуть «Барселону» уже в зимнее трансферное окно. Как стало известно Mundo Deportivo, в контракте 26-летнего Ольмо прописана опция бесплатного ухода. Она может быть активирована в случае, если «сине-гранатовые» не смогут зарегистрировать игрока на вторую часть сезона.

В то же время отмечается, что «Барселона» уверена в успешной регистрации Ольмо, а сам игрок думает только о выступлении за каталонцев. В 12 матчах за «сине-гранатовых» Дани забил шесть голов.

В среду вечером «Барселона» проведёт гостевой матч Лиги чемпионов против «Боруссии».