Хедира назвал условие, при котором Винисиус может выиграть несколько «Золотых мячей»

Бывший футболист «Реала» Сами Хедира дал комментарий по поводу награды «Золотой мяч». Как известно, в октябре этот приз завоевал полузащитник «Манчестер Сити» Родри, хотя фаворитом долгое время считался форвард «Реала» Винисиус Жуниор.

«Я не большой поклонник индивидуальных наград, но мне кажется, что они оба, Родри и Винисиус, были лучшими в этом году. Если Вини немного изменится и станет больше джентльменом и лидером, он выиграет три или четыре «Золотых мяча», - слова Хедиры приводит Marca.

Отметим, что «Реал» решил не ехать не церемонию вручения «Золотого мяча», когда узнал о вероятной победе Родри в голосовании.