Тренер «Реала» Анчелотти принял решение по двум игрокам

Итальянский тренер Карло Анчелотти, который руководит мадридским «Реалом», определился с будущим двух талантливых футболистов команды.

Согласно данным инсайдера Фабрицио Романо, наставник «сливочных» не собирается расставаться с нападающим Эндриком и полузащитником Ардой Гюлером. Анчелотти оставит игроков в команде минимум до завершения текущего сезона.

В нынешнем сезоне Гюлер поучаствовал в 17 поединках «королевского» клуба, записав на свой счет один забитый мяч и одну голевую передачу. Эндрик, в свою очередь, принял участие в 14 играх, отметившись двумя голами и одним ассистом.