Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Иличич: «Мбаппе сильно страдает в «Реале»

10 Декабря 2024 • 11:24 Комментировать (1)

Экс-футболист «Аталанты» Йосип Иличич высказался об игре французского нападающего Килиана Мбаппе в мадридском «Реале».

«На позиции Мбаппе уже есть футболист в «Реале», который чуть не взял «Золотой мяч». Килиана пришлось перевести в центр атаки, но это не его место. Мбаппе постоянно хочет сместиться на фланг, где играет Винисиус. Он сильно страдает на позиции центрфорварда, там у него меньше пространства для действий», - передает слова Йосипа AS.

Мбаппе перешел в «королевский» клуб из «ПСЖ» на правах свободного агента. Нападающий заключил с парижским грандом пятилетнее трудовое соглашение.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Йосип Иличич Килиан Мбаппе ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Комментарии (1) Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
GudRus
10 Декабря 2024 в 11:30
продайте этого нытика!!
Ответить
Гвардиола решил избавиться от четырёх игроков «Манчестер Сити» Роналду вмешался в конфликт Бензема Рамос - восьмой, Мальдини - второй: Назван лучший защитник в истории Генич попрощался с РПЛ Мбаппе рассказал, как злился на Месси после финала ЧМ-2022 «Ливерпуль» нашёл замену Салаху за 80 млн евро Мостовой назвал точный счёт матча «Зенит» - «Акрон» Кто подвёл «Зенит» в матче с «Акроном»: три главных виновника поражения Лазарет «Реала» пополнился тремя важными игроками Назван лучший вратарь в мире: Куртуа – второй, Нойер – пятый, конкурент Сафонова – восьмой
«Атлетик» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:1 Роналду – второй, Зидан – четвёртый: назван лучший футболист XXI века Мбаппе сделал заявление после незабитого пенальти «Мальорка» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:5 «Зенит» - «Акрон»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2 Гвардиола: «У меня проблемы с де Брёйне, он мне не нужен» Гвардиола пытался наброситься на фаната на улице «Атлетик» шокировал «Реал» и лишил лидерства по потерянным очкам «Бетис» заслуженно отобрал победу у «Барселоны» Моуринью – о словах Гвардиолы: «Я выиграл трофеи честным путём, а не имея 150 судебных исков»
Спортивные новости
Виталий Петров отреагировал на победу «Макларена» в Кубке конструкторов впервые с 1998 года В Госдуме прокомментировали информацию о возможном допуске российских фигуристов до Олимпиады-2026 Свищёв высказался о возможном допуске российских фигуристов до Олимпиады Носов высказался о положении «Динамо» в женской Суперлиге Рыбин порассуждал о будущем Капризова в «Миннесоте» Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 10 Декабря
11:41 · Испания. Ла Лига
Тренер «Реала» Анчелотти принял решение по двум игрокам
11:24 · Испания. Ла Лига
Иличич: «Мбаппе сильно страдает в «Реале» 1
11:00 · Испания. Ла Лига
Нико Уильямс выбрал новый клуб - это испанский гранд
10:02 · Англия. Премьер-лига
«Реал» может купить звезду «Челси»
09:49 · Испания. Ла Лига
Не Роналду: Месси назвал легенду «Реала», который злил его больше всего
08:57 · Германия. Бундеслига
Гюлер может уйти из «Реала» в немецкий топ-клуб
00:55 · Испания. Ла Лига
«Хетафе» отдалился от зоны вылета благодаря быстрому голу в ворота «Эспаньола»
09 Декабря
21:49 · Италия. Серия А
Тюрам рассказал, как тренировался в бутсах Месси
20:42 · Россия. Премьер-лига
Силкин ответил, нужен ли Захарян «Динамо»
19:24 · Испания. Ла Лига
«Барселона» после 17 туров пропустила больше всех среди первых четырёх команд чемпионата Испании
10:54 · Испания. Ла Лига
Мбаппе: «Месси всё делает хорошо» 1
10:06 · Испания. Ла Лига
Симеоне прокомментировал победу «Атлетико» 4:3
09:43 · Испания. Ла Лига
Нападающий «Реала» Мбаппе дал комментарий по «Золотому мячу» 4
09:18 · Испания. Ла Лига
Игрок «Барселоны» Ольмо остался без зуба
08:51 · Англия. Премьер-лига
Рамос - восьмой, Мальдини - второй: Назван лучший защитник в истории 12
08:45 · Испания. Ла Лига
Мбаппе оценил игру «Реала» 1
04:26 · Испания. Ла Лига
Мбаппе – о невызове в сборную Франции: «Так решил Дешам, мне нельзя об этом говорить»
04:01 · Испания. Ла Лига
Мбаппе оценил свою игру за «Реал»
03:52 · Англия. Премьер-лига
Тренер «Челси» Мареска рассказал, какой совет ему дал Анчелотти
03:43 · Испания. Ла Лига
Тренер «Севильи»: «Атлетико» претендует на чемпионство вместе с «Реалом» и «Барселоной»
03:32 · Испания. Ла Лига
Симеоне назвал цель «Атлетико» в Ла Лиге
03:13 · Испания. Ла Лига
«Реал» готов отпустить игрока в январе
02:52 · Испания. Ла Лига
«Атлетико» выдал самую длительную победную серию за девять лет
02:33 · Испания. Ла Лига
«Интер Майами» нацелился на ещё одного экс-игрока «Барселоны»
02:09 · Испания. Ла Лига
Мбаппе: «Никакого «проекта Мбаппе» не существует»
Все новости