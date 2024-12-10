Иличич: «Мбаппе сильно страдает в «Реале»

«На позиции Мбаппе уже есть футболист в «Реале», который чуть не взял «Золотой мяч». Килиана пришлось перевести в центр атаки, но это не его место. Мбаппе постоянно хочет сместиться на фланг, где играет Винисиус. Он сильно страдает на позиции центрфорварда, там у него меньше пространства для действий», - передает слова Йосипа AS.