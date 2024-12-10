Нико Уильямс выбрал новый клуб - это испанский гранд

Атакующий полузащитник сборной Испании и «Атлетика» Бильбао Нико Уильямс выбрал клуб для продолжения карьеры. 22-летний вингер хочет перебраться в каталонскую «Барселону» по окончании сезона-2024/2025, рапортует инсайдер Тони Хуанмарти.

Уильямс сообщил руководству «сине-гранатовых» о том, что готов присоединиться к команде. Минувшим летом «Барса» предпринимала попытку заполучить Нико, но игрок принял решение остаться в Бильбао.

Вингер защищает цвета баскского коллектива с лета 2021 года. Срок действующего контракта между сторонами истекает в 2027-м. Его трансферная стоимость оценивается в 70 миллионов евро.