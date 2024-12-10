Не Роналду: Месси назвал легенду «Реала», который злил его больше всего

Бывший нападающий каталонской «Барселоны» Лионель Месси назвал имя футболиста, который больше всего злил его за игровую карьеру.

«У меня было очень много стычек с Серхио Рамосом. Этот футболист злил меня больше всех. Да, потом мы объединились в Париже, но раньше очень часто соперничали в «эль класико». Это были очень напряженные игры», - передает слова аргентинского форварда Give me Sport.

Напомним, что Месси и Рамос два года провели в «ПСЖ».

С лета 2023 года Лионель защищает цвета американского клуба «Интер Майами». Контракт форварда рассчитан до конца следующего года.