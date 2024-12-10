«Хетафе» отдалился от зоны вылета благодаря быстрому голу в ворота «Эспаньола»

В последнем матче 16-го тура Ла Лиги «Хетафе» и «Эспаньол» сражались за право покинуть зону вылета.

Стартовый всплеск активности хозяев в итоге принёс результат. Коба да Коста сначала проверил голкипера ударом из пределов штрафной, а вскоре издали минимально промахнулся. На восьмой минуте Луис Милья набросил мяч к воротам гостей, и Альваро Родригес головой забил - 1:0. Милья мог стать автором ассиста на экваторе второго тайма, но его навес с углового привел к удару головой Омара Альдерете в перекладину. В концовке момент у Валида Кеддиры, но мяч свалился с головы.

«Эспаньол» остается на третьем месте с конца, противник - 15-й.