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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Хетафе» отдалился от зоны вылета благодаря быстрому голу в ворота «Эспаньола»

10 Декабря 2024 • 00:55 Комментировать
Хетафе
1:0
Эспаньол
окончен

В последнем матче 16-го тура Ла Лиги «Хетафе» и «Эспаньол» сражались за право покинуть зону вылета.        

Стартовый всплеск активности хозяев в итоге принёс результат. Коба да Коста сначала проверил голкипера ударом из пределов штрафной, а вскоре издали минимально промахнулся. На восьмой минуте Луис Милья набросил мяч к воротам гостей, и Альваро Родригес головой забил - 1:0. Милья мог стать автором ассиста на экваторе второго тайма, но его навес с углового привел к удару головой Омара Альдерете в перекладину. В концовке момент у Валида Кеддиры, но мяч свалился с головы.

«Эспаньол» остается на третьем месте с конца, противник - 15-й.

Протокол игры  
Хетафе1:0Эспаньол
(1:0) Родригес Альваро8'  
Сория ДавидИглесиас ХуанДьене ДаконамАльдерете Омар  29'Рико ДиегоНьом АлланАрамбарри Мауро  42'Милья ЛуисДа Коста Коба 75' (Патрик Джон ( 75'  83') Уче Крисантус 82' (Сантьяго Хесус ( 82') Родригес Альваро 75' (Йылдырым Бертуг ( 75')
Запасные: Летачек ИржиАргуеллес ДавидАберден НабильГонсалес ПетерСола АлексДуарте ДомингушПерес Карлес
Гарсия ЖоанЭль Хилали Омар  57' 79' (Велиз Алехо ( 79') Серхи Гомес  90'Кабрера Леандро  64'Оливан Бриан  90'Лосано ПольКаррерас Жофре  5' 70' (Рока Антонио ( 70'  82') Смит Джастин 46' (Хеддира Валид ( 46') Крал АлексПуадо ХавьерКардона Ирвин 79' (Техеро Альваро ( 79')
Запасные: Фортуньо АнхельАгуадо АльвароПачеко ФернандоБауза РафельЮнювар НаджиРомеро КарлосЭспозито ЭдуМилья Пере
09 декабря. Стадион "Колизеум".
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Евро-Футбол.Ру,
Эспаньол Хетафе

Новости по матчу

09 Декабря
00:35
Проверенный прогноз и ставка на матч Хетафе – Эспаньол чемпионата Испании – 9 декабря 2024
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Сегодня, 10 Декабря
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«Хетафе» отдалился от зоны вылета благодаря быстрому голу в ворота «Эспаньола»
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