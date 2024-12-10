«Хетафе» отдалился от зоны вылета благодаря быстрому голу в ворота «Эспаньола»

В последнем матче 16-го тура Ла Лиги «Хетафе» и «Эспаньол» сражались за право покинуть зону вылета.
Стартовый всплеск активности хозяев в итоге принёс результат. Коба да Коста сначала проверил голкипера ударом из пределов штрафной, а вскоре издали минимально промахнулся. На восьмой минуте Луис Милья набросил мяч к воротам гостей, и Альваро Родригес головой забил - 1:0. Милья мог стать автором ассиста на экваторе второго тайма, но его навес с углового привел к удару головой Омара Альдерете в перекладину. В концовке момент у Валида Кеддиры, но мяч свалился с головы.
«Эспаньол» остается на третьем месте с конца, противник - 15-й.
Протокол игры
|(1:0) Родригес Альваро8'
Сория Давид•Иглесиас Хуан•Дьене Даконам•Альдерете Омар• 29'Рико Диего•Ньом Аллан•Арамбарри Мауро• 42'Милья Луис•Да Коста Коба75' (Патрик Джон (75') • 83'Уче Крисантус82' (Сантьяго Хесус (82') •Родригес Альваро75' (Йылдырым Бертуг (75')
Гарсия Жоан•Эль Хилали Омар 57'79' (Велиз Алехо (79') •Серхи Гомес• 90'Кабрера Леандро• 64'Оливан Бриан• 90'Лосано Поль•Каррерас Жофре 5'70' (Рока Антонио (70') • 82'Смит Джастин46' (Хеддира Валид (46') •Крал Алекс•Пуадо Хавьер•Кардона Ирвин79' (Техеро Альваро (79')
09 декабря. Стадион "Колизеум".
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