«Барселона» после 17 туров пропустила больше всех среди первых четырёх команд чемпионата Испании

На минувших выходных «Барселона» не смогла одолеть на выезде «Бетис».

Встреча 17-го тура испанской Ла Лиги завершилась ничейным результатом со счетом 2:2. Стоит сказать, что «Барселона» пропустила в самой концовке.

По итогам 17 туров количество пропущенных мячей каталонцев впечатляет, ведь сейчас в данной графе у команды цифра 19. Удивительно, что «Барселона» лидирует в турнирной таблице, но при этом пропустила больше всех в первой четверке.

У идущего вторым «Реала» только 13 пропущенных голов. Далее в таблице идет «Атлетико» (11) и замыкает зону Лиги чемпионов «Атлетик» (15).

Следующий тур чемпионата Испании стартует 13 декабря матчем между «Вальядолидом» и «Валенсией».