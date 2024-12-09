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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Барселона» после 17 туров пропустила больше всех среди первых четырёх команд чемпионата Испании

09 Декабря 2024 • 19:24 Комментировать
Барселона
...
Леганес
15.12 23:00

На минувших выходных «Барселона» не смогла одолеть на выезде «Бетис».

Встреча 17-го тура испанской Ла Лиги завершилась ничейным результатом со счетом 2:2. Стоит сказать, что «Барселона» пропустила в самой концовке.

По итогам 17 туров количество пропущенных мячей каталонцев впечатляет, ведь сейчас в данной графе у команды цифра 19. Удивительно, что «Барселона» лидирует в турнирной таблице, но при этом пропустила больше всех в первой четверке.

У идущего вторым «Реала» только 13 пропущенных голов. Далее в таблице идет «Атлетико» (11) и замыкает зону Лиги чемпионов «Атлетик» (15).

Следующий тур чемпионата Испании стартует 13 декабря матчем между «Вальядолидом» и «Валенсией».

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