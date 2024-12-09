Мбаппе: «Месси всё делает хорошо»

Нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе вспомнил о выступлениях с Лионелем Месси за «ПСЖ».

«Месси всё делает хорошо, у такого футболиста можно научиться всему. Я подходил к нему и постоянно задавал вопросы: «А как ты делаешь это? А это?», - цитирует Мбаппе CLIQUE.

Напомним, что 37-летний Месси на данный момент выступает за «Интер Майами», в нынешнем сезоне аргентинец сыграл 22 матча за клуб из МЛС, забил 21 гол и отдал 11 голевых передач, соглашение между сторонами будет действовать ещё год. За «ПСЖ» Лионель играл с августа 2021 года по июль 2023, а затем покинул парижский клуб на правах свободного агента.