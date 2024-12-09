Симеоне прокомментировал победу «Атлетико» 4:3

Наставник мадридского «Атлетико» Диего Симеоне высказался о волевой победе над «Севильей» во встрече 16-го тура испанской Ла Лиги. «Матрасники» выиграли 4:3, уступая в счете 1:3.
«Третий мяч соперника сделал нам больно, но команда не выпала из игры. Затем мы отыграли один мяч, это дало нам позитивный импульс. Мы продолжали идти в атаку – голы Лино и Гризманна создали настоящий триллер. Этот матч нужно пересмотреть», - передает слова аргентинца Atletico Universe.
После этого успеха подопечные Симеоне набрали 35 баллов и занимают третью строчку в турнирной таблице испанского чемпионата.
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