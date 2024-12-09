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Нападающий «Реала» Мбаппе дал комментарий по «Золотому мячу»

09 Декабря 2024 • 09:43 Комментировать

Форвард мадридского «Реала» Килиан Мбаппе высказался о «Золотом мяче».

«Я уже многого добился в своей карьере. Что еще хотел бы выиграть? Лигу чемпионов – я сейчас играю в лучшем клубе мира. Евро, а также мне интересно сыграть на Олимпиаде. Из индивидуальных наград мне не хватает «Золотого мяча». Приложу максимум усилий, чтобы выиграть его», - передает слова нападающего телеканал Canal+.

Мбаппе перешел в «королевский» клуб минувшим летом, подписав пятилетнее трудовое соглашение. В нынешнем сезоне форвард провел 21 встречу, записав на свой счет 11 забитых мячей и две голевые передачи.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Килиан Мбаппе
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