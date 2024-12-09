Нападающий «Реала» Мбаппе дал комментарий по «Золотому мячу»

«Я уже многого добился в своей карьере. Что еще хотел бы выиграть? Лигу чемпионов – я сейчас играю в лучшем клубе мира. Евро, а также мне интересно сыграть на Олимпиаде. Из индивидуальных наград мне не хватает «Золотого мяча». Приложу максимум усилий, чтобы выиграть его», - передает слова нападающего телеканал Canal+.