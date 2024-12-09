Игрок «Барселоны» Ольмо остался без зуба

Хавбек каталонской «Барселоны» Дани Ольмо получил повреждение по ходу поединка 16-го тура чемпионата Испании против севильского «Бетиса». Как информирует Mundo Deportivo, игрок лишился переднего зуба в результате столкновения с соперником.

Напомним, что встреча состоялась в Севилье в прошедший уик-энд. Команды расписали результативную мировую со счетом 2:2.

В нынешнем сезоне Ольмо поучаствовал в 12 поединках за «сине-гранатовых», отметившись шестью забитыми мячами. Трансферная стоимость футболиста оценивается в 60 миллионов евро.

В настоящий момент «Барса» с 38 очками занимает первое место в турнирной таблице.