Мбаппе оценил игру «Реала»

Звездный форвард мадридского «Реала» Килиан Мбаппе высказался о выступлении своей команды в первой половине сезона-2024/2025.
«Старт сезона был не из лучших, однако мы готовы к борьбе за титулы. Это самое важное. Мы не ожидали, что начало будет таким. Но в «Реале» все оценивают по итогам сезона, а не по первой части», - передает слова 25-летнего нападающего Canal+.
В нынешнем сезоне Килиан поучаствовал в 21 поединке «королевского» клуба. Нападающий записал на свой счет 11 голов и две результативные передачи. Контракт француза со «сливочными» рассчитан до середины 2029 года.
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