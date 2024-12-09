Мбаппе оценил игру «Реала»

«Старт сезона был не из лучших, однако мы готовы к борьбе за титулы. Это самое важное. Мы не ожидали, что начало будет таким. Но в «Реале» все оценивают по итогам сезона, а не по первой части», - передает слова 25-летнего нападающего Canal+.