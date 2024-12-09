Мбаппе – о невызове в сборную Франции: «Так решил Дешам, мне нельзя об этом говорить»

Форвард мадридского «Реала» Килиан Мбаппе заявил, что пропустил сбор французской национальной команды не по своей воле.

Рулевой Дидье Дешам не вызвал звёздного футболиста «сливочных» на ноябрьские матчи сборной Франции в Лиге наций.

«Я хотел сыграть за сборную в ноябре. Тренер принял решение не вызывать меня. К сожалению, я не могу сказать вам, с чем это связано. Дешам может рассказать, если захочет, но мне не разрешено», – передаёт журналист Фабрицио Романо комментарии игрока.

Свой последний на данный момент матч за «трёхцветных» Килиан Мбаппе провёл ещё в сентябре – тогда он вышел на замену в победном поединке с Бельгией (2:0).