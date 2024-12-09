Мбаппе оценил свою игру за «Реал»

Футболист мадридского «Реала» Килиан Мбаппе дал оценку своей игре в нынешнем сезоне.

25-летний форвард был подписан грандом Ла Лиги перед началом кампании в качестве свободного агента. После переезда в Испанию экс-звезде «ПСЖ» не всегда удаётся показывать привычный уровень, да и результативность пока не поражает воображение – 11 голов и два ассиста в 21 матче.

«Это не лучшее начало как в индивидуальном, так и в командном плане, но мы продолжаем бороться. Мы по-прежнему претендуем на все трофеи. Самое важное в «Реале» – вторая половина сезона», – приводит Madrid Universal слова француза.