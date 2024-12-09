Тренер «Севильи»: «Атлетико» претендует на чемпионство вместе с «Реалом» и «Барселоной»

Главный тренер «Севильи» Гарсия Пимьента считает, что «Атлетико» способен побороться за чемпионский титул Ла Лиги.

Команда Диего Симеоне вырвала победу над «Севильей» (4:3), уступая со счётом 1:3 по ходу встречи. Гол Антуана Гризманна, забитый на 94-й минуте, принёс «матрасникам» пятую победу в чемпионате кряду (и девятую подряд во всех турнирах).

«На мой взгляд, «Атлетико» претендует на чемпионство наряду с «Реалом» и «Барселоной», – заявил Пимьента после завершения матча.

Лидером турнирной таблицы Ла Лиги остаётся «Барселона», набравшая 38 очков при 17 проведённых поединках. «Реал» и «Атлетико», сыгравшие по 16 матчей, отстают на два и три балла соответственно.