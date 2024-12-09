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Чемпионат Испании. Ла Лига

Симеоне назвал цель «Атлетико» в Ла Лиге

09 Декабря 2024 • 03:32 Комментировать
Атлетико М
4:3
Севилья

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне ответил на вопрос о цели команды в Ла Лиге.

В воскресенье «матрасники» вырвали волевую победу над «Севильей» благодаря голу Антуана Гризманна на последних минутах (4:3). Коллектив Симеоне вернулся в чемпионскую гонку после пяти выигранных поединков чемпионата кряду.

«Цель в Ла Лиге? Наша первостепенная задача – сохранять дистанцию от пятого места в таблице. Остального мы будем достигать от матча к матчу», – заявил аргентинский рулевой на пресс-конференции.

«Атлетико» занимает третью строчку с 35 набранными очками после 16 встреч. Выше располагаются мадридский «Реал» (36) и «Барселона» (38), при этом каталонцы провели на одну игру больше.

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