Симеоне назвал цель «Атлетико» в Ла Лиге

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне ответил на вопрос о цели команды в Ла Лиге.

В воскресенье «матрасники» вырвали волевую победу над «Севильей» благодаря голу Антуана Гризманна на последних минутах (4:3). Коллектив Симеоне вернулся в чемпионскую гонку после пяти выигранных поединков чемпионата кряду.

«Цель в Ла Лиге? Наша первостепенная задача – сохранять дистанцию от пятого места в таблице. Остального мы будем достигать от матча к матчу», – заявил аргентинский рулевой на пресс-конференции.

«Атлетико» занимает третью строчку с 35 набранными очками после 16 встреч. Выше располагаются мадридский «Реал» (36) и «Барселона» (38), при этом каталонцы провели на одну игру больше.