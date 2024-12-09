«Реал» готов отпустить игрока в январе

Центральный защитник мадридского «Реала» Хесус Вальехо может покинуть команду в зимнее трансферное окно.

«Сливочные» испытывают серьёзные кадровые проблемы в защите из-за травм, однако Вальехо не появляется на поле даже в таких обстоятельствах. По сведениям Estadio Deportivo, в «Реале» готовы расстаться с 27-летним футболистом в январе, когда откроется трансферное окно.

Скорее всего, нынешний сезон в любом случае станет для Хесуса Вальехо последним в рядах мадридского гранда – его контракт истекает летом следующего года.

За всю текущую кампанию испанский центрбек принял участие лишь в одном матче коллектива Карло Анчелотти.