«Атлетико» выдал самую длительную победную серию за девять лет

Мадридский «Атлетико» вырвал победу над «Севильей» в матче Ла Лиги (4:3).

«Матрасники» уступали со счётом 1:3 вплоть до 62-й минуты, после чего Антуан Гризманн сократил отставание в счёте. На 79-й минуте Самуэл Лино установил на табло равенство, а уже в компенсированное время всё тот же Гризманн оформил дубль и принёс мадридцам очередные три очка.

Для «Атлетико» эта победа стала девятой кряду во всех турнирах – самая продолжительная серия команды с 2015 года. Разница голов на этом отрезке – 27:6.

11 декабря столичный коллектив примет на своём поле «Слован» в рамках Лиги чемпионов, а четырьмя днями позднее сыграет с «Хетафе» в Ла Лиге – тоже дома.