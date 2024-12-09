«Интер Майами» нацелился на ещё одного экс-игрока «Барселоны»

Центральный защитник «Бетиса» Марк Бартра может пополнить ряды «Интер Майами».

Цвета клуба МЛС уже представляют Лионель Месси, Луис Суарес, Серхио Бускетс и Жорди Альба, в прошлом выступавшие за «Барселону». По сообщениям Diario Ole, компанию бывших «сине-гранатовых» в «Интер Майами» может пополнить Бартра. Контракт 33-летнего футболиста с «Бетисом» истекает по окончании текущего сезона.

Испанец вернулся в севильский клуб летом прошлого года. Ранее он выступал за турецкий «Трабзонспор» и дортмундскую «Боруссию», а до 2016 года представлял цвета «Барселоны», в систему которой попал ещё в 11-летнем возрасте.