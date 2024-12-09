Мбаппе: «Никакого «проекта Мбаппе» не существует»

Нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе заявил, что никогда не испытывал давления со стороны родителей.

«Проект Мбаппе?» Ребята, прекратите, пожалуйста. Я говорю вам, что никакого «проекта Мбаппе» не существует. Мой отец не будил меня в 6:30, чтобы заставить бегать круги по полю. Я сам выбрал этот путь. Мои родители никогда на меня не давили», – рассказал в беседе с CliqueTV 25-летний футболист.

Килиан Мбаппе перешёл в «Реал» перед началом нынешнего сезона после семи лет выступления в «Пари Сен-Жермен». Контракт форварда с мадридским грандом рассчитан до лета 2029 года.

В 21 матче за «сливочных» Мбаппе отметился 11 забитыми голами и двумя результативными передачами.