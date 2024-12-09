Только четвёртый гол в ворота «Севильи» принёс победу «Атлетико»

В главном матче дня в Испании претендующий на лидерство «Атлетико» принимал застрявшую в середине таблицы «Севилью».

Резвое начало, и уже в дебюте Антуан Гризманн после прострела Хулиана Альвареса пробил с 14 метров в левый от себя угол, но попал в перекладину. Угловой хозяевам не слишком удался, около чужой штрафной Маркос Льоренте навязал борьбу сопернику, Родриго де Пауль подхватил мяч и с линии штрафной мощно пальнул в левую от себя «девятку» - 0:1. Мгновенный ответ гостей с розыгрышем углового с левого фланга, Доди Лукебакио сместился вдоль линии штрафной и мощнейшим ударом поразил ближний угол ворот - 1:1. На 32-й минуте шикарная контратака удалась гостям - Кике Салас перехватил мяч у своей штрафной, сыграл в стенку с Неманьей Гуделем, ускорился по левому флангу и покатил на ход Исааку Ромеро, который убежал от Хосе Хименеса и с левого края штрафной пробил точно в дальний угол - 1:2. В конце тайма Джулиано Симеоне навязал борьбу защитнику после длинной диагонали и скинул мяч назад на де Пауля, тот прострелил на Альвареса в центр штрафной, а форвард «Атлетико» не оставил шансов вратарю, но Симеоне в момент диагонали со своей половины поля забрался в офсайд, гола нет. Хорошая многоходовка получилась у гостей, перевели они мяч с правого фланга на левый угол штрафной, Салас зряче навесил на дальнюю штангу, а Хуанлу после отскока от газона вонзил снаряд в ближнюю «девятку» - 1:3. Быстрый ответ - Пабло Барриос от центральной линии выдал классный пас на выход Гризманна, который с линии штрафной пробил точно в правый нижний угол - 2:3. На 79-й минуте Сэмуел Лино получил мяч в центральной зоне от Коке и от души приложился метров с 26, попав впритирку с левой штангой, - 3:3. На 90-й минуте Лино направил мяч в штрафную гостей, Гризманн первым касанием прокинул мяч мимо защитника, а вторым в падении послал снаряд в дальнюю «девятку» - 4:3.

После пятой победы подряд «Атлетико» идёт третьим, отставание от «Барселоны» - три очка. Севильцы - 12-е.