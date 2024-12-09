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Чемпионат Испании. Ла Лига

Только четвёртый гол в ворота «Севильи» принёс победу «Атлетико»

09 Декабря 2024 • 01:04 Комментировать
Атлетико М
4:3
Севилья
окончен

В главном матче дня в Испании претендующий на лидерство «Атлетико» принимал застрявшую в середине таблицы «Севилью».

Резвое начало, и уже в дебюте Антуан Гризманн после прострела Хулиана Альвареса пробил с 14 метров в левый от себя угол, но попал в перекладину. Угловой хозяевам не слишком удался, около чужой штрафной Маркос Льоренте навязал борьбу сопернику, Родриго де Пауль подхватил мяч и с линии штрафной мощно пальнул в левую от себя «девятку» - 0:1. Мгновенный ответ гостей с розыгрышем углового с левого фланга, Доди Лукебакио сместился вдоль линии штрафной и мощнейшим ударом поразил ближний угол ворот - 1:1. На 32-й минуте шикарная контратака удалась гостям - Кике Салас перехватил мяч у своей штрафной, сыграл в стенку с Неманьей Гуделем, ускорился по левому флангу и покатил на ход Исааку Ромеро, который убежал от Хосе Хименеса и с левого края штрафной пробил точно в дальний угол - 1:2. В конце тайма Джулиано Симеоне навязал борьбу защитнику после длинной диагонали и скинул мяч назад на де Пауля, тот прострелил на Альвареса в центр штрафной, а форвард «Атлетико» не оставил шансов вратарю, но Симеоне в момент диагонали со своей половины поля забрался в офсайд, гола нет. Хорошая многоходовка получилась у гостей, перевели они мяч с правого фланга на левый угол штрафной, Салас зряче навесил на дальнюю штангу, а Хуанлу после отскока от газона вонзил снаряд в ближнюю «девятку» - 1:3. Быстрый ответ - Пабло Барриос от центральной линии выдал классный пас на выход Гризманна, который с линии штрафной пробил точно в правый нижний угол - 2:3. На 79-й минуте Сэмуел Лино получил мяч в центральной зоне от Коке и от души приложился метров с 26, попав впритирку с левой штангой, - 3:3. На 90-й минуте Лино направил мяч в штрафную гостей, Гризманн первым касанием прокинул мяч мимо защитника, а вторым в падении послал снаряд в дальнюю «девятку» - 4:3.

После пятой победы подряд «Атлетико» идёт третьим, отставание от «Барселоны» - три очка. Севильцы - 12-е.

Протокол игры  
Атлетико М4:3Севилья
(1:0) Де Пауль Родриго10'  
  12'Лукебакио Доди (1:1)
  32'Берналь Исаак Ромеро (1:2)
  57'Хуанлу Санчес (1:3)
(2:3) Гризманн Антуан62'  
(3:3) Лино Сэмуел79'  
(4:3) Гризманн Антуан90'  
Облак ЯнЛьоренте МаркосХименес ХосеЛенгле Клеман 79' (Витсель Аксель ( 79') Галан Хави  87'Симеоне Джулиано 75' (Лино Сэмуел ( 75') Де Пауль Родриго 63' (Коке Хорхе ( 63') Барриос Пабло  48'Галлахер Конор 63' (Сорлот Александр ( 63') Гризманн Антуан  90'Альварес Хулиан  72' 75' (Корреа Анхель ( 75')
Запасные: Мандава РейнилдуАспиликуэта СесарМуссо ХуанЛе Норман РобенМолина НауэльГомис АнтониоРикельме Родриго
Фернандес Альваро III  67'Кармона Хосе АнхельБаде ЛуакГудель НеманьяСалас КикеХуанлу СанчесАгум Люсьен  49' 80' (Монтьель Гонсало ( 80') Соу ДжибрилЛукебакио Доди 90' (Маркан Маркос ( 90') Берналь Исаак Ромеро 90' (Ихеаначо Келечи ( 90') Фернандес Жерар 63' (Ньигес Сауль ( 63'  76')
Запасные: Флорес АльбертоИдумбо Музамбо СтанисНавас ХесусСусо ХесусНюланд ЭрьянОртис ПедроБарко Валентин
08 декабря. Стадион "Рияд Эйр Метрополитано".
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