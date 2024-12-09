Мбаппе: «Реал» встретил меня как короля»

Французский нападающий Килиан Мбаппе рассказал о тёплом приёме в мадридском «Реале».

25-летний игрок пополнил ряды «сливочных» летом, перебравшись из «ПСЖ» в качестве свободного агента.

«Я всегда мечтал играть за «Реал». Здесь меня встретили как короля, хотя я ещё ничего не сделал для клуба. Это было просто невероятно», – приводит журналист Фабрицио Романо слова форварда из интервью.

Килиан Мбаппе провёл 21 матч за коллектив Карло Анчелотти во всех соревнованиях, отметившись 11 забитыми мячами и двумя результативными передачами. Контракт футболиста с мадридским грандом рассчитан до середины 2029 года.